Si ferma Thuram. Altro che crampo? Per il francese, come recita il comunicato ufficiale dell'Inter, si tratta di "risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra".

Secondo il Corriere dello Sport, l'ex Borussia MG salterà la partita di campionato con la Cremonese di sabato pomeriggio e le successive due di qualificazione mondiale con la nazionale francese contro Azerbaigian e Islanda. Inoltre, appare remoto, ma non è da escludere del tutto l’ipotesi che torni a disposizione di Chivu subito dopo la sosta per la trasferta contro la Roma di Gasperini del 18 ottobre. "Considerando che la stagione però è appena all’inizio, l’allenatore rumeno e lo staff medico hanno ovviamente intenzione di gestire il fascicolo con estrema prudenza. Senza assumersi alcun rischio: per questo motivo, la gara dell’Olimpico a oggi sembra appesa a un filo. E lo stesso discorso vale anche per la partita del terzo turno di Champions League contro l’Union St. Gilloise del 21 ottobre. Concretamente, insomma, il mirino è puntato sullo scontro diretto con il Napoli del weekend successivo, la terza gara di fila lontano da San Siro per i nerazzurri dopo la pausa".



Bonny ed Esposito scalpitano per affiancare Lautaro. Nessuno vuole correre rischi con Thuram.