Il nome di Manuel Akanji compare regolarmente nella lista dei convocati di Murat Yakin, ct della Svizzera, in vista dei match validi per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro Svezia e Slovenia, in programma rispettivamente il 10 e 13 ottobre, entrambi in trasferta. Il difensore torna a vestire la maglia della sua nazionale dopo gli impegni di settembre quando, da neo giocatore dell'Inter, contribuì ai successi a spese di Kosovo (anche con un gol) e Slovenia. 

Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 11:16
Autore: Mattia Zangari
