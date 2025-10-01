Marcus Thuram salterà Inter-Cremonese, gara in programma sabato sera, a San Siro, prima della sosta per le Nazionali. Come comunicato dal club nerazzurro, l'attaccante francese, che ieri è uscito anzitempo dal campo per infortunio, si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana.