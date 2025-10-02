A margine della presentazione di 'One - Stronger Together', evento in programma nella nuova Cittadella dello Sport di Tortona il prossimo 18 ottobre, Christian Vieri, ospite dell'incontro stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti sul posto:

Chivu che impressione ti fa come tecnico?

"Aspettiamo, è ancora all'inizio, bisogna avere pazienza. Andrà bene sicuramente, ha una grandissima squadra, i risultati stanno arrivando e le difficoltà iniziali ci stanno. Ma siamo tutti positivi. L'Inter secondo me è molto forte, disputare due finali di Champions League in tre anni significa qualcosa. Poi non vuol dire che ottieni i trofei ma ha tutto per fare bene".

Mi ha colpito quello che hai detto sulle prestazioni di Esposito in ambito internazionale.

"Lo sforzo che si fa in campo internazionale è maggiore, con la Nazionale e in Champions fai fatica fisicamente. Lui regge il confronto, tanti giocatori non riescono. Quando giochi davanti è un contesto più fisico, hai addosso anche tre difensori e se non sei pronto, tosto e preparato soffri. Invece lui, essendo gigante e bravo a giocare con la squadra regge il confronto fisico ed è tanta roba".

Ti sei fatto un'idea sul percorso di Gattuso in Nazionale?

"Alla Nazionale non penso più perché non si capisce più niente. La nostra è una delle migliori al mondo per nome e blasone ma non andiamo mai al Mondiale. Non so che dire, potremmo stare ore a parlarne... Ora ci sono le ultime partite da vincere ma siamo indietro per differenza reti con la Norvegia e probabilmente andremo agli spareggi. Ci sono ancora tensioni e stress da superare, ma non siamo un Paese che va al torneo per partecipare. L'Italia deve esserci sempre al Mondiale, ci sta che non vinci ma devi partecipare sempre. Vediamo le prossime partite e come andranno, le prime due Gattuso le ha vinte".

Sei ancora convinto che l'Inter sia la squadra più forte?

"Se tu mi chiedi qual è la rosa migliore ti rispondo Inter, non cambio idea se perde con l'Udinese".

Il Milan che impressione ti ha fatto?

"Sta andando bene, ha perso con la Cremonese e gli erano tutti addosso ma si è ripreso ed è reduce da una grande prestazione contro il Napoli. Ancora è presto, ci sono altre 33 partite, la prossima sarà contro la Juve e tutto il mondo la guarderà. La Juventus però ha giocato ieri sera e avrà giorni in meno per recuperare, vediamo...".

Che dici del futuro del Meazza?

"Ragazzi, hanno buttato giù il Maracanà e il Wembley, bisogna andare avanti. Non possiamo giocarci l'Europeo, la finale di Champions, siamo l'unico Paese con gli stadi vecchi di oltre 50 anni, non va bene per il calcio di oggi e bisogna adeguarsi. Non lo dico solo io".