L'Inter riprenderà oggi gli allenamenti in vista delle Cremonese. Come sottolinea il Corriere dello Sport, certa una novità in attacco vista la defezioni di Thuram.

Ma attenzione anche negli altri settori del campo. Ad esempio, il quotidiano romano parla della voglia di Frattesi, che finora si è accontentato solo di scampoli di gara e che l'altra sera ha alzato bandiera bianca per un problema allo stomaco. "Se tutto sarà smaltito in questi giorni, l'ex Sassuolo è certamente un candidato forte per una maglia da titolare contro i grigiorossi", si legge.

Pronti a giocare dal 1' anche i vari De Vrij, Mkahitaryan e Carlos Augusto.