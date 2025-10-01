Rasmus Hojlund si prende Napoli e il Napoli sulle spalle: l'ex Manchester United è l'eroe della serata del Maradona con la sua doppietta che stende lo Sporting Lisbona e regala la prima vittoria in Champions League alla squadra di Antonio Conte. Inutile la rete del momentaneo 1-1 lusitano firmata da Luis Suarez. Igor Tudor, invece, è sempre più 'mister X': altro pareggio per la sua Juventus, che questa volta la rimonta la subisce dal Villarreal che però i bianconeri erano stati bravi a ribaltare dopo la rete iniziale di Georges Mikautadze con la rovesciata di Federico Gatti e il blitz di Francisco Conceiçao, ma al novantesimo, Renato Veiga, ex della gara, salta più in alto di tutti e beffa Mattia Perin per il 2-2 finale con tanto di esultanza sfrenata. Altra brutta notizia per la Juve, l'infortunio di Juan Cabal.

Il PSG si aggiudica la partitissima del terzo turno espugnando il campo di Montjuic: 2-1 dei campioni in carica contro il Barcellona, passato in vantaggio con Ferran Torres prima delle reti transalpine di Senny Mayulu e Gonçalo Ramos al 90esimo. Manchester City bloccato dal Monaco sul 2-2, vincono facile l'Arsenal sull'Olympiacos e il Borussia Dortmund che travolge l'Athletic Bilbao 4-1. Pareggio alla BayArena tra Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven. Ecco tutti i risultati:

Napoli-Sporting Lisbona 2-1

Villarreal-Juventus 2-2

Barcellona-PSG 1-2

Borussia Dortmund-Athletic Bilbao 4-1

Monaco-Manchester City 2-2

Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven 1-1