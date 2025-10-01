A “1 Football Club”, programma radiofonico di 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, allenatore ed ex portiere di Lazio e Inter. Ballotta che ha esplicitato il proprio apprezzamento per la crescita dei nerazzurri al punto da affermare: "Ci sono i presupposti per raggiungere la squadra di Simone Inzaghi, anche perché bene o male i giocatori sono quelli. È cambiato l’allenatore e ci vuole un po’ di tempo, un po’ di pazienza, ma vedo che l’Inter sta crescendo. Dopo una partenza così così, adesso si nota che ogni match aggiungono sempre qualcosa in più. Penso sia normale, ma l’Inter darà davvero fastidio e rimane una delle candidate allo Scudetto, nonostante ci siano anche Napoli e Juventus. Attenzione anche al Milan, perché penso che possa dire la sua".

Non si aspetta più una corsa a due come nella passata stagione tra Napoli e Inter?

“No, non me l’aspetto, perché vedo che le dirette concorrenti si stanno dando da fare e il campionato sembra più equilibrato. Sinceramente, però, il Napoli ha qualcosa in più a livello di rosa rispetto alle altre. Dovrà saper gestire bene gli impegni, soprattutto nei turni infrasettimanali di Champions che possono pesare. Ma non penso che avrà particolari problemi. Lo vedo un po’ più avanti, non dico avvantaggiato, ma sicuramente superiore dal punto di vista della rosa".