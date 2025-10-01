Sempre nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, Marco Bellinazzo ha tracciato un quadro dei passi falsi compiuti negli ultimi anni intorno al progetto del nuovo stadio di Inter e Milan: "La responsabilità maggiore è della classe politica cittadina, che non ha dato una risposta certa nei tempi ragionevoli pur essendo un suo dovere. Non capisco cosa ha voluto dire la vicesindaca quando dice che le società hanno fatto troppo poco. Certe dichiarazioni devono essere argomentate, non buttate lì. Non servono a nessuno. Le società forse hanno sbagliato nel momento in cui c'era una proprietà cinese all'Inter rispetto alla quale la proprietà americana non ha più trovato accordi, e di conseguenza i club hanno mollato sul progetto. Ma quella era una causa dopo ritardi già accumulati. Quando l'Inter è passata di mano e c'è stata piena concordanza sui fondi, credo che hanno fatto tutti i passi che dovevano essere fatti".
Autore: Christian Liotta
Altre notizie
Altre notizie
