Non era una contrattura come si sperava nell'immediato dopo gara di Inter-Slavia Praga. Gli esami di ieri hanno evidenziato infatti un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro per Marcus Thuram, che adesso salterà sicuramente la partita contro la Cremonese e il doppio impegno con la Nazionale francese contro Azerbaijan e Islanda. Lo staff medico spera di avere l'attaccante a disposizione già a Roma, ma è più probabile che, sottolinea il Corriere della Sera, per evitare recidive si punti al ritorno a Napoli, saltando anche la trasferta di Champions League contro l'Union St. Gilloise.

Una brutta notizia per Cristian Chivu che rischia di affrontare uno snodo chiave senza l'altra età della ThuLa, ma il tecnico ha dimostrato di sapersela cavare anche in caso di assenze, come quando la lombalgia ha bloccato Lautaro Martinez. Merito anche della crescita di Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che si sono già sbloccati e si candidano ad alternative concrete per l'attacco. Ad aiutarli è anche la produzione offensiva della squadra che mette tutti nelle condizioni di colpire, grazie a una condizione atletica in netto miglioramento e all'ormai famosa verticalità che rappresenta la principale differenza rispetto alla gestione di Simone Inzaghi.