Il via libera alla vendita di San Siro a Inter e Milan, ma non solo. Anche la Roma sogna uno stadio di proprietà che alla fine dovrebbe sorgere nell'area di Pietralata. Rossella Sensi, presidente del club giallorosso dal 2008 al 2011 dopo il padre Franco, si esprime positivamente sul tema degli stadi di proprietà ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "È importante per il calcio italiano, quindi anche per la Roma. Da Viola in poi tutti i presidenti erano consapevoli di quale rilievo potesse avere un impianto di proprietà, noi ci siamo anche andati vicini, ma oggi è diventato fondamentale".