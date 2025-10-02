Perso Marcus Thuram, si spera non per troppo tempo, Cristian Chivu sta già preparando la partita di sabato alle 18 al Meazza contro la Cremonese e l'idea è insistere sulla strada del turn over che ha portato a quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. L'impegno non sarà facile, perché i grigiorossi sono ancora imbattuti e hanno già vinto a Milano nell'unica sconfitta del Milan,, alla prima giornata.

Al posto dell’attaccante francese potrebbe giocare dal primo minuto il connazionale Ange-Yoan Bonny, ma dalla panchina Pio Esposito si candida per giocare al fianco di Lautaro Martinez. Sabato dovrebbero essere nell'undici titolare anche Stefan de Vrij, Manuel Akanji, Carlos Augusto e Henrikh Mkhitaryan, che contro lo Slavia Praga hanno iniziato dalla panchina. Tra i pali il solito ballottaggio Yann Sommer-Josep Martinez.