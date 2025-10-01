Dopo la quarta vittoria consecutiva, tra campionato e Champions League, ottenuta ieri dall'Inter, Hernanes rinforza la sua teoria sullo stile di gioco calcio esteticamente appagante dei nerazzurri: "Non sono il depositario della verità, ma secondo me non si può non dire che l'Inter giochi il miglior calcio in Italia. Se qualcuno non è d'accordo è perché non vede o è un negazionista", ha detto ridendo il Profeta in un intervento sulla sua pagina Instagram. Prima di analizzare i gol segnati ieri dalla squadra di Cristian Chivu: "Quale altra squadra riesce a far questo? - si domanda l'ex centrocampista -. Controllano il tempo e lo spazio col pallone, le combinazioni in fase di sviluppo dell'azione sono perfette. Le pressioni soo fatte bene, la costruzione dal basso è fluida come succede in poche squadre".

A chi sostiene che ieri fosse un test facile contro lo Slavia Praga il brasiliano ribatte: "In campionato, contro quel Cagliari con cui il Napoli ha fatto fatica a creare, l'Inter ha segnato due gol e avuto mille occasioni. L'Inter ha tutto. Per quanto riguarda i cinque gol subiti fino ad ora, due sono arrivati da fuori, due da palla inattiva e quello contro il Sassuolo per superficialità. Se qualcuno di voi trova una squadra che gioca meglio, mi arrendo".