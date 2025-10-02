Dove può arrivare Marcus Thuram? E' veramente tra i migliori dieci attaccanti in Europa come sostiene? Di fronte alle domande di un ascoltatore di 'Viva El Futbol', Lele Adani, inserendosi nel ragionamento di Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha risposto così: "Non c'è dubbio che Thuram sia migliorato all'Inter, rispetto al Gladbach ha rivoluzionato il suo gioco".