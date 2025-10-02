Tre vittorie e un pareggio. Bilancio più che positivo per le italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League. L'unica squadra che non è riuscita a portare a casa i tre punti è stata la Juventus, fermata sul 2-2 dal Villarreal. Vittoria agevole invece per l'Inter sullo Slavia Praga: e proprio i nerazzurri, a punteggio pieno dopo due giornate, sono la compagine che, secondo i bookmaker, ha più possibilità di avanzare nella competizione. Vale infatti 1,85 su Planetwin365 un piazzamento di Lautaro Martinez e compagni tra le prime 8 del girone, come riporta Agipronews.

Tra le altre italiane, è offerta a 2,35 la top-8 del Napoli, mentre di sale a 6,50 per quella Juventus e a 10 per quella dell'Atalanta. Per quanto riguarda il titolo, invece, Inter, Napoli, Juventus e Atalanta non godono di molta fiducia da parte dei bookmaker: vale 8,50 su Goldbet, infatti, la possibilità che la Coppa venga vinta da una squadra italiana, senza trionfi dal 2010.

Più probabile, in lavagna a 2, il trionfo di una compagine inglese, seguita a 3,35 da una spagnola e a 5,75 da una francese. Infine, è offerta a 26 la quarta Champions League dell'Inter, seguita a 28 dalla prima volta del Napoli e a 47 per la terza Coppa della Juventus. Lontana l'Atalanta, fissata a quota 67. Tra le principali candidate alla vittoria, regna l'equilibrio secondo gli esperti, con i campioni in carica del Psg e il Barcellona entrambe fissate a 6,50. Chiude il podio delle favorite, a 6,75, il Liverpool.