Il gol del 2-0 dell'Inter contro lo Slavia Praga è stato siglato da Denzel Dumfries, ancora prezioso e decisivo in Europea. L'olandese ha partecipato a nove gol nerazzurri in Champions League con quattro reti e cinque assist. Dal suo arrivo a Milano, soltanto tre difensori hanno inciso più di lui nella prestigiosa competizione europea: si tratta di Hakimi, Grimaldo e Cancelo. 

Sezione: Stats / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 23:51
Autore: Stefano Bertocchi
