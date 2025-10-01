Il gol del 2-0 dell'Inter contro lo Slavia Praga è stato siglato da Denzel Dumfries, ancora prezioso e decisivo in Europea. L'olandese ha partecipato a nove gol nerazzurri in Champions League con quattro reti e cinque assist. Dal suo arrivo a Milano, soltanto tre difensori hanno inciso più di lui nella prestigiosa competizione europea: si tratta di Hakimi, Grimaldo e Cancelo.