La prima partita della stagione della Serie A Women della neopromossa Ternana contro l'Inter di Gian Piero Piovani avrà indubbiamente un sapore particolare per Alice Regazzoli, giocatrice cresciuta nel vivaio nerazzurro e ora in forza alle Fere. In vista dello storico esordio nel massimo campionato delle rossoverdi, Regazzoli parla ai canali ufficiali del club: "Le sensazioni e le emozioni sono tante e forti. Da una parte c’è il mio ritorno in Serie A con un club a cui devo tanto e dall’altra una squadra che mi ha vista crescere anno dopo anno”.

Qual è il ricordo che ti tieni stretto dell’esperienza in nerazzurro?

“I ricordi con l’Inter sono tanti ma se devo elencarne uno in particolare è sicuramente la promozione in Serie A”.