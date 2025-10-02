Carlos Augusto ha accolto con grande piacere la chiamata di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, che lo ha inserito nella lista dei convocati per le amichevoli in terra asiatica contro Corea del Sud e Giappone, in programma rispettivamente il 10 e 14 ottobre. "Sempre un onore", ha scritto sul suo profilo Instagram il laterale dell'Inter che, per la seconda volta su tre, farà parte dei giocatori verdeoro selezionati dal tecnico italiano.