Tra Cremonese e Udinese esce fuori il quinto pareggio in dieci partite di questa 7a giornata di Serie A. Nella prima frazione arriva il vantaggio grigiorosso con lo stacco di testa di Terracciano. Ripresa all'insegna delle operazioni offensive per l'Udinese, che riesce a raggiungere il pareggio grazie ad un altro colpo di testa, questa volta di Zaniolo. La Cremo non demorde e va vicino al nuovo vantaggio con l'occasione per Vardy e il palo di Vazquez su punizione.