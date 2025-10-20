Intervenuto nel solito appuntamento con Viva el Futbol, Nicola Ventola ha parlato di Manuel Akanji, difensore arrivato in extremis in casa Inter in sostituzione a Benjamin Pavard, passato in extremis nell'ultimo giorno di mercato al Marsiglia: "Il curriculum di questo giocatore lo sappiamo già tutti, chi era e da dove arriva. Però essere subito così protagonista con quella qualità, quella mentalità... Perché anche un certo signor Pavard arrivava da dove è arrivato ma non mi ha mai davvero convinto nei due anni all'Inter" ha premesso dando un suo parere anche sull'addio del difensore francese prima di tornare sul 25 di Chivu.

"Non è mai facile giocare anche se vieni dal City, Akanji ha personalità, si è preso la difesa. E sono bellissime le parole dei compagni Barella e Bastoni che hanno confermato la loro stima nei suoi confronti e non solo nei confronti del giocatore ma anche per la sua persona e leadership. Seguo molto la Nazionale svizzera, lo sapete, lo seguo, osservo e conosco da parecchio. È un giocatore molto intelligente, sposa molte cause, è un ragazzo perbene. È diventato subito leader".