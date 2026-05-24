L’ultimo angolo tattico della stagione 2025/26, dedicato a una partita da cartolina, con il Doblete in tasca, in un caldo pomeriggio bolognese senza nulla in palio.

L’Inter soffre molto l’aggressività del Bologna. Studiata uomo su uomo da Vincenzo Italiano, con riferimenti precisi. La linea a 3 interista è in affanno già dai primi minuti quando i rossoblù cominciano ad alzare la linea del pressing portando molti uomini a ridosso dell’area di rigore interista. Il modo di pressare del Bologna rende la partita frizzante e spensierata, con Esposito che esce e fa il lavoro di Lautaro, Diouf che dalla destra si accentra per creare scompiglio e Sucic e Zielinski che si alternano in regia, cercando di attirare fuori Freuler e Pobega per poi lasciare che Lautaro si infili in quegli spazi.

Dall’altra parte Bernardeschi dà del filo da torcere a Dimarco e Rowe sulla sinistra costringe Diouf a ripiegare. La difesa dell’Inter non è attenta come al solito e paga qualche errore di valutazione e un po’ di sfortuna nei gol. Anche dall’altra parte il Bologna che non ha più nulla da chiedere al campionato nel secondo tempo si rilassa e concede le ripartenze nerazzurre a campo aperto. Cocchi e Topalovic danno brio, con la loro voglia di mettersi in mostra. L’Inter riprende la partita e agguanta il pareggio. Cala il sipario, la stagione è ufficialmente finita.