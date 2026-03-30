Nel corso di un'intervista a 'Casa Futbol Podcast', l'ex centrocampista dell'Inter, Fredy Guarin, è torna sul suo passato nerazzurro: "L’Inter è stato un sogno che si realizza. Era il club in cui volevo giocare in Europa. Sono arrivato in una squadra in fase di ricostruzione, dopo la vittoria della Champions League nel 2010. Il mio obiettivo era contribuire a questo nuovo ciclo. Sono arrivato infortunato (dal Porto, ndr) e ho dovuto aspettare un po’ prima di scendere in campo. Poi ho avuto la possibilità di dimostrare le mie qualità. C’era anche una forte questione di identità: scegliere l’Inter è stata una decisione profondamente mia. In quel momento avrei potuto andare alla Juventus, ma ho scelto l’Inter perché era il mio sogno. Sentivo un senso di appartenenza molto forte, che andava oltre l’aspetto puramente professionale. E anche i tifosi si sono identificati in me".

Si parla poi dei compagni di squadra con cui ha legato di più: "Javier Zanetti, con cui sono ancora oggi in contatto. Ivan Cordoba, Dejan Stankovic, Wesley Sneijder, Diego Milito, Esteban Cambiasso… Era un gruppo impressionante. Poi Julio Cesar e Walter Samuel, parlo ancora con loro oggi. C’erano anche i giovani come Mauro Icardi, Juan Jesus, Philippe Coutinho. Mantengo inoltre un ottimo rapporto con la famiglia Moratti".

Per il proprio futuro Guarin ha un desiderio: "Spero di poter realizzare un altro sogno: lavorare per un club o per la federazione del mio Paese. Mi piacerebbe mettere la mia esperienza al servizio di una squadra o di una nazionale".