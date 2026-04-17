L'Inter ha una fiducia cieca nei confronti di Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 che in questa stagione ha fatto la sua prima esperienza concreta tra i professionisti difendendo i colori della neonata Under 23, in Serie C, aggiungendo tra l'altro anche qualche convocazione in Serie A e minuti in campo con la prima squadra in Coppa Italia contro Venezia e Torino (la scorsa stagione con Simone Inzaghi anche l'esordio in Champions League).

Nel suo ruolo è tra i giovani giocatori più considerati in rampa di lancio, su questo non ci sono dubbi. Recentemente il laterale nativo di Imola ha cambiato agenzia, passando da quella di Enzo Raiola ad Alessandro Lucci, incarico ancora da ufficializzare. E per la prossima stagione l'obiettivo è salire di categoria, una Serie B dove possa alzare il livello di esperienza.

In tal senso, come appurato da FcInterNews.it, già due club hanno bussato alla porta dell'Inter: Avellino e Padova, disponibili ad accoglierlo in prestito. Retroscena della scorsa estate: il Lugano aveva mostrato interesse nei suoi confronti, ottenendo la disponibilità del ragazzo, ma non ha mai affidato il colpo. Così Cocchi, sperando in una chiamata dalla Serie B, alla fine è rimasto nella rosa della U23 di Stefano Vecchi.