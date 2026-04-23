Alessandro Bastoni come Lautaro Martinez. Non per le prestazioni attuali in campo, né magari nemmeno per il loro ritorno sul rettangolo di gioco, bensì per una sorta di déjà vu di quanto accaduto e sta succedendo ora nel mercato. Nel 2020 infatti iniziò a circolare la voce che il Barcellona volesse a tutti i costi acquistare l’argentino dall’Inter. E che lui fosse sostanzialmente d’accordo con questo trasferimento. Il problema, ampliato tra l’altro dal fatto che si era in piena epoca Covid, era che i catalani non avevano di fatto le risorse economiche per potersi permettere di comprare il cartellino del Toro dai nerazzurri (c'era una clausola da 111 milioni di euro), motivo per cui la stampa locale e presumibilmente pure i dirigenti blaugrana spingevano per piazzare a Milano i loro esuberi, iper valutandoli, col fine di abbassare l’esborso economico e poter ingaggiare così l'attaccante. Come è finita poi lo sappiamo tutti, con Lautaro oggi fiero capitano dell’Inter.
Con Bastoni, più o meno, si sta ripetendo la stessa storia. È verissimo infatti che Alessandro sia eventualmente pronto a sposare la causa catalana: a Barcellona giocherebbe per provare a vincere tutto, in ambito nazionale e internazionale, oltre comunque a guadagnare uno stipendio più elevato rispetto a quello attuale. Tuttavia – secondo quanto appurato da FcInterNews direttamente da fonti iberiche – il Barça oggi difficilmente – per un usare un eufemismo – potrebbe trovare i 70 milioni di euro cash per soddisfare la valutazione fatta dal club di Viale della Liberazione. Ma c’è di più: servirebbe infatti che nella potenziale operazione venissero inseriti ben due elementi – e dunque non solo una contropartita – affinché poi l’eventuale trattativa possa avere costi sostenibili per il presidente catalano Joan Laporta.
Certo, tutto è un work in progress visto che a Barcellona dovranno anche decidere con chi sostituire Robert Lewandowski, se riscattare o meno Marcus Rashford e quali eventuali calciatori immolare per il bilancio della società. Ma intanto il presente dice sostanzialmente che a meno di clamorose e fantasiose azioni nelle varie trattative di mercato, in Catalogna non potrebbero mai pagare 70 milioni di euro per un giocatore. Il discorso sarebbe diverso se il pagamento venisse dilazionato su più anni (tanti, per una sorta di mutuo che aiuterebbe e non poco i blaugrana ma difficilmente verrebbe accettato dalla controparte) ma soprattutto, come detto, se venissero inseriti nella trattativa un paio di giocatori, tutto sarebbe diverso.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Esclusive
Altre notizie
- 21:12 videoCalcio e umile silenzio: Chivu impartisce lezioni. A Fabregas, ma anche a...
- 20:58 Parma, Bonny fa sorridere le casse: le cifre ufficiali per il passaggio all'Inter
- 20:43 Al-Khelaifi: "Ho mediato contro la Superlega. La Champions non va cambiata"
- 20:28 Bartoli: "Finché la matematica non ci condanna noi sogniamo in grande"
- 20:13 Calcagno (AIC): "L’idea di un ex calciatore nei ruoli chiave è una necessità"
- 19:59 Qui Torino - D'Aversa perde Anjorin per la sfida contro l'Inter
- 19:44 Ekhator, esordio in A contro l'Inter: "Non me l'aspettavo in una partita così"
- 19:29 Sky - Roma-Ranieri, si va verso l'addio dopo le tensioni con Gasperini
- 19:14 Zampolli propone il ripescaggio dell'Italia, Giorgetti: "Mi vergognerei"
- 19:00 Abete: "Da tifoso spero nel ripescaggio, da addetto ai lavori ho delle perplessità"
- 18:45 Inchiesta San Siro: da Sala pressioni a Scaroni per ricevere la manifestazione di interesse di Inter e Milan
- 18:30 Abodi: "Ripescaggio impossibile e inopportuno, ci si qualifica sul campo"
- 18:15 From UK - Jones torna nel mirino dell'Inter: possibile assalto estivo
- 18:00 Romano: "Inter su Vicario, il giocatore apprezza. Ma sono possibili ulteriori sviluppi"
- 17:45 videoSchelotto a FcIN: "L’Inter il mio Paradiso, Chivu mi disse una cosa. Bastoni? Solo in Italia..."
- 17:30 Il Bruges travolge il Mechelen, Vanaken: "La spinta dal gol di Stankovic"
- 17:15 Consiglio della FIGC convocato per il 27 aprile: i temi all'ordine del giorno
- 17:00 CdS - Elezioni Figc? Un ddl del governo può far saltare tutto: il testo
- 16:46 Inter-Como, Calhanoglu e Sucic sugli scudi. Ecco Pepo
- 16:32 La delusione di Nico Paz: "La finale ci è scappata per dettagli"
- 16:20 videoTutta la 'sofferenza' di Lautaro: la 'capitanCam' della Lega Serie A
- 16:05 L'AIC dopo l'incontro con Malagò e l'AIAC a Roma: "Dialogo costruttivo"
- 15:48 Mauro Esposito: "Cercato da Inter e Roma nel 2005. Ma dopo il crociato rotto..."
- 15:40 Finale Coppa Italia, l'Inter sarà 'ospite' all'Olimpico: la nota della Lega Serie A
- 15:22 Serie A, quando si gioca Lazio-Inter di campionato? Ufficializzata la data
- 15:18 Torino-Inter, Galante: "Mi aspetto due squadre a viso aperto"
- 15:04 Inter, riecco Mariani sei mesi dopo il discusso rigore concesso al Napoli
- 14:50 Lazio in finale di Coppa Italia con l'Inter, Patric: "Speriamo di portarla a casa"
- 14:35 Calha-Inter, palla al buon senso: la convenienza (comune) di un altro anno
- 14:21 Inter, Summer Tour a Perth ad agosto: Vieri presente alle attività di promozione del torneo
- 14:07 Inter avanti per Muharemovic: sì del giocatore, ora l'intesa con il Sassuolo
- 13:53 GdS - Celik ai saluti con la Roma: già individuato il sostituto
- 13:38 Lazio, Sarri: "Finale di Coppa Italia? Il mio giudizio sulla squadra non può cambiare"
- 13:25 Sky - Lautaro presente a Torino? Recupero più probabile per Inter-Parma
- 13:10 Qui Torino - Zapata ci prova per l'Inter: segnali positivi per D'Aversa
- 12:56 Milan, Pavlovic: "Stankovic mi piace davvero tanto. Lautaro e Thuram gli attaccanti più fastidiosi"
- 12:50 Finale di Coppa Italia, i tifosi della Lazio ci saranno: l'annuncio
- 12:42 FT - Trump vuole l'Italia al Mondiale al posto dell'Iran: richiesta alla FIFA
- 12:28 Arbitri 34esima giornata di Serie A: Torino-Inter a Mariani, Mazzoleni e Paganessi in sala VAR
- 12:14 Da Inter-Juve 2018 al rigore concesso al Como: Aureliano analizza i casi VAR
- 12:00 videoTANTO RUMORE per NULLA: CALHANOGLU resta all'INTER. E non SPAVENTI il fatto che...
- 11:45 Lazio-Inter il 13 maggio all'Olimpico. Prove generali pochi giorni prima
- 11:30 Giudice sportivo Coppa Italia, Sarri squalificato: non sarà in panchina per la finale tra Inter e Lazio
- 11:16 TS - Martinez, Sommer, Vicario, Stankovic: cosa può accadere tra i pali all'Inter
- 11:02 La Repubblica - Inter, futuro con Chivu. Attacco ok, ma in porta...
- 10:48 fcinBastoni e il déjà vu Lautaro: anche in Spagna ne sono consapevoli
- 10:34 TS - Inter, tre giocatori in dubbio verso Torino: le ultime
- 10:20 CdS - Ecco cosa intendeva Chivu quando ha parlato di Martinez
- 10:06 TS - Inter-Stipic, incontro a breve con doppio obiettivo: Calhanoglu e... Solet
- 09:52 Inter-Lazio, Sarri: "Se in finale ci fossero i tifosi saremmo più contenti"
- 09:38 CdS - Sucic, un grosso guaio dietro al periodo no. L'Inter si aspetta che...
- 09:24 CdS - Calhanoglu-Inter, compromesso sul rinnovo: i dettagli
- 09:10 CdS - Inter, Chivu mago dei cambi: tutte le gare risolte dalla panchina
- 08:56 Capello: "Inter rinata in mezzo. C'è un solo, vero pericolo"
- 08:42 GdS - Pepo Martinez si gioca l'Inter: ecco cosa può succedere
- 08:28 GdS - Lautaro lavora per il rientro: le date cerchiate sul calendario
- 08:14 GdS - Inter, cambio modulo in soffitta: restano in tanti, a "rischio" un solo big. Ma c'è chi è al capolinea
- 08:00 GdS - Calhanoglu resta all'Inter: i numeri che hanno convinto club e giocatore
- 06:30 Il Biscione punta al double: la stagione nerazzurra tra campionato e Coppa Italia
- 00:12 Motta e la finale contro l'Inter: "Speriamo di vincere prima dei rigori"
- 00:00 Inter, dalla narrazione dell'ottavo posto al possibile double: aspettativa vs realtà
- 23:49 Coppa Italia, la finale sarà Inter-Lazio: Sarri pesca il biglietto alla lotteria dei rigori grazie a un super Motta
- 23:40 Romano: "L'Inter vuole tenere Calhanoglu almeno fino al 2027. Tra rinnovo e addio a zero..."
- 23:25 Como, Diego Carlos: "Percorso indimenticabile in Coppa Italia, è stato un momento storico per il club"
- 23:10 Gol da fuori area in questa stagione: Calhanoglu dietro solo a Mbappé e Szoboszlai
- 22:55 videoDue anni fa lo scudetto della seconda stella: alle 22.43 l'Inter pubblica le immagini dei festeggiamenti
- 22:40 Sucic e Dimarco hanno preso parte a tre gol partendo dalla panchina: Inter come Bayern e Rayo
- 22:29 Bruges, Stankovic incrementa il bottino di gol: il serbo a segno con un tiro da fuori nel 6-1 contro il Mechelen
- 22:10 Coppa Italia, l'Inter ha centrato la 16esima finale della sua storia: solo Juve e Roma hanno fatto meglio
- 21:56 Inter U23, sabato con l'U. Brescia ultima chiamata playoff: ecco l'arbitro