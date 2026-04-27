La priorità è sicuramente allestire una rosa competitiva per la prossima stagione, ma la dirigenza dell'Inter non perde di vista i più giovani talenti in giro per l'Europa, sperando di mettere a segno il colpo che tutti sognano. Gli osservatori nerazzurri setacciano parecchi terreni in ambito internazionale, annotando nomi di potenziali campioni che già si stanno mettendo in mostra nei rispettivi Paesi. Questo è il caso di Kirill Glebov, del quale il club continua a monitorare la crescita. Si tratta di un esterno destro d’attacco più che promettente già protagonista con la maglia del Cska Mosca, pur essendo ancora 20enne: 32 presenze condite da 7 gol e 3 assist in tutte le competizioni in cui ha partecipato la sua squadra. Non male.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, chi cura gli interessi di Glebov è stato a Milano a seguire a San Siro la sfida col Cagliari, dove ha avuto anche una piacevole chiacchierata con alcuni membri della società di Viale della Liberazione, che hanno confermato come potenzialmente il ragazzo possa essere di interesse nerazzurro (non c’è ancora però nulla di concreto).

Il costo del cartellino del ragazzo nativo di Rudnyi si aggira sui 20 milioni di euro, almeno questa è la richiesta dei russi. In estrema sintesi, per chi non lo conoscesse, Glebov è un’ala offensiva talentuosa, dotata di velocità, dribbling e di quella fame di arrivare lontano decisiva per ogni giovane promessa del mondo del calcio.