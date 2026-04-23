C’è chi il calcio lo vive ancora con gli scarpini ai piedi e chi, pur continuando a giocare, ha già lo sguardo rivolto al futuro. Ezequiel Matías Schelotto è uno di loro. Oggi al Fc Paradiso nella veste di giocatore e vice-presidente, l’esterno italo-argentino si è raccontato a FcInterNews in una lunga chiacchierata.

Nel corso dell’intervista, Schelotto ha parlato dell’Inter di oggi e di Cristian Chivu, suo ex compagno di squadra. Non poteva mancare un commento sul caso Bastoni e un ricordo della sua Inter, con l'immancabile parentesi dell'unico gol siglato in maglia nerazzurra, nel derby contro il Milan.

Nonostante la breve parentesi, Schelotto è legato fortemente ancora ai colori nerazzurri e non perde mai l'occasione per ribadirlo. Si definisce un tifoso dell'Inter e ha provato anche a spiegare il significato di... Pazza Inter, avendo preso parte ad una rimonta storica contro il Catania da 2-0 a 2-3.

A seguire il video dell'intervista a Schelotto.