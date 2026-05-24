"Oggi non era semplice giocare, quando stacchi la spina è difficile riattaccarla. Ma il merito è loro perché ci hanno creduto fino in fondo tirando fuori un po' d'orgoglio". Così Cristian Chivu, intervistato da Radio RAI dopo la partita contro il Bologna, elogia i suoi giocatori per lo spirito messo in mostra ieri al Dall'Ara, andando a pareggiare con grinta e volontà un match che non avrebbe avuto alcuna ripercussione anche in caso di sconfitta. Una nota di merito va ai giovani dell'Under 23 subentrati nella ripresa: "I giovani hanno dato il loro contributo. Sono felice per Matteo Cocchi e Luka Topalovic, ma anche per Andy Diouf e Pio Esposito. Ma sono felice per tutti perché hanno cercato di essere la migliore versione di quello che avevano".

Invito alla prudenza



Ma visto il numero di giocatori che lasceranno l'Inter per questioni di età, l'inserimento di questi giovani può essere propedeutico al prossimo campionato? "Nessuno ha detto niente dei giocatori a fine contratto, bisogna parlare e vedere quale sarà il loro futuro. Sappiamo del lavoro del settore giovanile, della loro qualità e del lavoro dell'Under 23 con Stefano Vecchi e della Primavera con Benito Carbone. Sappiamo di avere giovani in grado di far vedere le loro qualità, ma bisogna avere pazienza perché il salto non è così semplice".