"Ti sei dato una risposta su cosa su cosa è successo prima della finale di Champions League?". La domanda di DAZN è indirizzata a Nicolò Barella, che torna allo scorso 31 maggio e alla bruciante e pesante sconfitta contro il PSG in quel di Monaco: "Una risposta non ce l'ho e una spiegazione probabilmente non c'è - esordisce il centrocampista nerazzurro -. È un insieme di tanti fattori. Faccio fatica a dire 'è successo perché...'. Abbiamo cercato di parlare tanto e di confrontarci anche tra i più grandi, non per trovare il colpevole ma per capire dentro di noi le nostre sensazioni: son state tutte diverse, quindi vuol dire che c'erano tanti elementi".

"Il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta - prosegue Barella -. Purtroppo è arrivata in finale e questo è il dispiacere più grande, però mi tengo il percorso. Abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo e abbiamo vinto con le altre due più forti de mondo (Bayern Monaco e Barcellona, ndr). Quindi mi tengo questo percorso".

Cos'è successo la sera della finale di Champions League❓

Barella non ha una spiegazione

Ma è comunque soddisfatto del percorso fatto dall'Inter



