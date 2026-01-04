Kristjan Asllani verso il ritorno all'Inter. Secondo quanto riportato da Toro Goal, infatti, il giocatore non è stato convocato per Verona-Torino di quest'oggi. Non ci sono problemi fisici alla base dell'interruzione del prestito, il giocatore dovrebbe tornare ai nerazzurri dopo soli sei mesi dal trasferimento a titolo temporaneo deciso insieme alla dirigenza granata.

Dom 04 gennaio 2026
