Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, intervenuto ai microfoni di Videolina, ha tracciato un bilancio della stagione e delineato le prospettive future del club sardo.

Pisacane confermato: “Scelta condivisa e meritata”

"Ci speravo, è un percorso solido perché viene da lontano. Lavoriamo da quando Pisacane è entrato nello staff di Liverani, poi ha iniziato il suo percorso nel settore giovanile. Viene da lontano perché ci si è conosciuti da giocatore prima e allenatore poi. Ci tengo a ringraziare tutti quelli che appoggiavano questa scelta. E' tutto il club che ha scelto Fabio e da anni lavorava per unire il lavoro fatto dal settore giovanile con un'esplosione in prima squadra. Se non conosci da dentro il club, al primo anno in Serie A è difficile fare il lavoro che ha fatto".

Quindi è confermato.

"C'è una condivisione di valori di fondo, reciproca stima e riconoscenza. Il contratto credo sia l'ultimo dei problemi. Sicuramente gli verrà allungato e faremo un biennale con opzione per una terza stagione. L'importante è capire come migliorare, ci sono tante aree in cui possiamo farlo. Andremo ad allargare lo staff del mister, possiamo migliorare su tante cose e ne siamo convinti entrambi. Sono fiducioso che questo percorso possa continuare. Avevamo sottolineato che volevamo vedere sempre il Cagliari lasciare sempre tutto sul campo e questo è stato un grande orgoglio, soprattutto contro le grandi abbiamo dimostrato di essere sempre in partita. La partita con il Milan, già contro l'Inter nel primo tempo tutti si erano accorti di cosa poteva essere il Cagliari a San Siro. Poi dopo c'era stata una disattenzione e abbiamo perso la partita di mano, ma già lì si vedeva che potevamo fare questa partita".

Dobbiamo essere bravi a tenere il più possibile dei più forti

Caprile può partire?

"Per provare a migliorarci si ruota attorno ad aspetti meno visibili, al fatto che ci sarà un anno di esperienza in più. Però credo che per aspirare a risultati migliori ci sia anche un aspetto determinante, cioè che tutto ciò che è stato fatto quest'anno e la mentalità che è stata trasferita alla squadra, bisogna cercare di trattenere tutti quelli che quest'anno hanno fatto bene e che sono stati un valore aggiunto. Sappiamo che arriveranno le offerte per Esposito, Caprile, Gaetano, Ze Pedro, Adopo, Mendy... Dobbiamo essere bravi a tenerne il più possibile. Cederne 3-4 significherebbe ripartire da una situazione in cui sarà più complicato migliorarsi. Poi se arriveranno offerte e i giocatori vorranno andare via, li sostituiremo adeguatamente".

L'Atalanta vi ha ringraziato per Palestra?

"Sono arrivati tanti grazie da parte di Marco Palestra e del suo agente. Per il suo club... la ruota gira. L'anno prima abbiamo ceduto loro Sulemana e avevamo preso Zortea e Piccoli e Adopo. Penso che in quello scambio ci abbia guadagnato il Cagliari, in questo l'Atalanta. C'è una buona collaborazione".