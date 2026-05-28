Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del premio Galeone, Massimiliano Allegri ha ricordato il suo rapporto con il tecnico scomparso e commentato brevemente anche il momento attuale.

Il ricordo di Galeone

“Avremmo sorriso come abbiamo fatto spesso. Mi avrebbe rimproverato su qualcosa, il suo ricordo lo porto dentro di me. Purtroppo è mancato troppo presto, non solo a me ma a tutto il calcio”. Allegri ha sottolineato il ruolo avuto dal tecnico nella sua carriera: “Mi ha insegnato a non perdere l’incoscienza, una cosa che mi sono portato un po’ dietro”.

“Non so cosa mi direbbe oggi”

Il tecnico ha poi aggiunto: “L’anno scorso ero fermo: mi ha detto ‘mi raccomando, non ti venga la voglia di smettere’”.

Nessuna conferma sul futuro

Sollecitato sulle voci di mercato, Allegri ha preferito non entrare nel merito: “Io toglierei la notizia. Sono venuto per parlare di Galeone, non di altre cose. Mi godo la giornata, mi godo Pescara per un paio di giorni e poi tornerò a casa”