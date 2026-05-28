Martin Baturina, centrocampista del Como, ha raccontato il suo primo approccio al club e le ambizioni per il futuro in un’intervista ai canali ufficiali della società.

“Felice dell’interesse del club”

“Quando ho saputo dell’interesse nei miei confronti, sono stato felice. Il mister mi ha chiamato, mi ha mostrato i piani per il futuro e mi sono piaciuti molto”, ha detto il calciatore che era stato accostato anche all'Inter. Il croato ha spiegato così il suo arrivo e il primo impatto con il progetto tecnico.

Crescita e ambizioni personali

"Personalmente voglio vincere partite e diventare un giocatore migliore, una versione migliore di me stesso. Come squadra siamo molto ambiziosi: vogliamo sempre vincere più gare possibile e vedere dove questo potrà portarci", ha detto dopo la storica qualificazione del club in Champions League.

Il paragone con Modrić

Su chi lo ha definito erede di Luka Modrić, Baturina ha risposto: “Non credo ci sarà mai un altro Modrić. Abbiamo stili diversi”