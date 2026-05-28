Florentino Perez ha avviato ufficialmente la sua campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid, presentando la propria candidatura e intervenendo a Televisión Española, dove ha attaccato il rivale Enrique Riquelme e affrontato anche il tema del futuro tecnico del club.

Pérez ha usato parole molto dure nei confronti della concorrenza: “Avevo intercettato un movimento nell’ombra che voleva destabilizzare il club. Quando guardo l’altra candidatura, salta fuori che sono gli stessi dell’epoca di Calderón, il periodo più sinistro della storia del Real Madrid”

Sul candidato rivale ha aggiunto: “Ha chiesto un prestito al 54% di interesse annuo… sembra che sia venuto qui perché ha bisogno del club per la sua azienda. Quando vedo che cercano di colpire il Real Madrid, io ci sono”

Nodo allenatore e suggestione Mourinho

Ampio spazio anche al futuro della panchina: "Ci sto pensando. Se ho un nome? Anche due. Mourinho? È chiaramente un ottimo allenatore. Non lo annuncerò adesso perché non ho ancora parlato con lui".