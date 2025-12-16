Lo scatto dell'Inter in vetta alla classifica, complice i passi falsi di Milan e Napoli, è il sintomo di una Serie A sempre più incerta prima del giro di boa. Lo ha sottolineato Fabio Lupo: "La continua alternanza in vetta dimostra che il campionato si gioca punto su punto. Niente fughe in avanti, l’equilibrio caratterizzerà il torneo", il pensiero dell'ex dirigente di Torino e Samp a Tuttomercatoweb.com.

"Ogni squadra ha dei punti forti. Il Milan ha trovato una sua identità e certamente può essere un vantaggio il non avere le coppe", ha aggiunto Lupo.