Portiere del Bologna negli anni '60, Rino Rado ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport incoraggiando la sua ex squadra a provare a compiere l'impresa a Riad in Supercoppa contro l'Inter, partita in programma venerdì sera: "Oggi l’Inter è la squadra più attrezzata e forte in Italia, ma si può battere ancora. Il Bologna ci è già riuscito, perché non può ripetersi? Nulla è impossibile. La squadra di Italiano deve provare a vincere la Supercoppa. In campionato la vedo tra il quarto e il sesto posto".