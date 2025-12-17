Nessun intervento sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter non avrebbe intenzione di prendere un esterno a gennaio nonostante l'intervento chirurgico subito da Dumfries che lo costringerà ai box per altri 2-3 mesi.

Il calendario, da qui a marzo, sarà estremamente fitto, con partite ogni tre giorni: ben 14 match di campionato (tra cui gli scontri diretti con Napoli, Juventus e Milan), il quarto di finale di Coppa Italia e almeno quattro partite di Champions (due rimanenti del girone ed eventualmente andata e ritorno degli ottavi in caso di arrivo tra le prime otto). Sarebbero 19 partite senza l’olandese. Ma potrebbero aggiungersi altre due partite di Champions con l’eventuale spareggio e l’andata di semifinale di Coppa Italia. Per un totale di 22 partite.

"In viale della Liberazione sono ben consapevoli che a gennaio sia molto complicato trovare l’occasione giusta per sopperire a un vuoto così importante e sembrano intenzionati ad andare avanti senza ricorrere al mercato - avvisa il quotidiano romano -. I nomi che tanto piacciono alla dirigenza nerazzurra, Palestra su tutti, sono complicati da inseguire. Allora, salvo colpi di scena, toccherà ancora a Luis Henrique, la fiducia concessa dall’allenatore nerazzurro pare stia iniziando a dare i suoi frutti: a Genova, nel giorno del suo compleanno, il brasiliano ha giocato la sua quinta partita da titolare di fila in nerazzurro. Ha raggiunto una continuità impensabile soltanto fino a qualche settimana fa. Ad Appiano Gentile sono convinti che abbia ancora margini di crescita e che l’assenza prolungata di Dumfries potrà dargli ulteriore spazio. La buona notizia che si aggiunge è il recupero di Matteo Darmian. A lui, all’occorrenza, Chivu potrà anche alternare Diouf e Carlos Augusto a piede invertito".