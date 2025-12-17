Intervistato da Sky Sport Germania, Niclas Füllkrug, attaccante del West Ham, ha parlato del suo soprannome, 'lücke', attribuito dall'ex Inter, Arnautovic. "Marko Arnautovic ha iniziato a chiamarmi lücke che significa buco, e per me non c'erano problemi" ha raccontato prima di raccontare come l'appellativo scelto dall'ex nerazzurro sia diventato poi virale: "Poi tanti tifosi allo stadio hanno iniziato a usare lücke nei cori e da lì ho deciso di trasformarlo nel mio soprannome".