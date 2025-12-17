Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, interviene in conferenza nella sala stampa dell’Al Awwal Stadium alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il francese ricorda anche il successo della passata edizione in finale contro l'Inter: "L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è passato. È un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c'è eventualmente lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi per arrivare a domani sera in una buona forma".

Che cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno?

"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest'anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati molto su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti".

Sei nell'ultimo anno di contratto col Milan: come rimane concentrato nonostante tutti parlino del tuo futuro?

"Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".