Al di là dell'operazione svolta ieri a Londra, l'altra notizia di ieri riguardante Denzel Dumfries è il passaggio ufficiale alla scuderia di Ali Barat. Secondo Tuttosport, suona molto come un primo passo verso il divorzio in estate, a maggior ragione con la clausola da 25 milioni di euro nel contratto.

Dovesse partire, però, nessuno si straccerebbe le vesti considerando i 30 anni che compirà ad aprile. E paradossalmente l'infortunio è l'occasione per pensare ai successori, da Palestra (ma il cartellino oggi in prestito al Cagliari è dell'Atalanta) in giù. In Arabia si farà comunque un punto sull'argomento tra Chivu e i dirigenti.

L'orientamento sembra quello di non intervenire sul mercato, anche se il calendario è intasatissimo. Spuntano allora i nomi di Norton-Cuffy, Touré, Belghali, Valincic (che però è in lista infortunati fino a metà gennaio).