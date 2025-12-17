"Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale". Massimiliano Allegri comincia la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli provando a 'dimenticare' il pareggio in campionato contro il Sassuolo: "Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì", dice il tecnico del Milan.

Come stanno Fofana e Leao?

"Per quanto riguarda la loro condizioni. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi".

Quali differenze ci saranno rispetto alla gara di campionato?

"Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità".

Qual è la condizione di Gimenez? Fullkrug è un’opzione?

"Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società".