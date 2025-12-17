Il Consiglio FIFA si è riunito oggi a Doha, in Qatar, in vista della finale della Coppa Intercontinentale. Oltre ad aver preso delle importanti decisioni in merito allo sviluppo del calcio giovanile e a questioni di governance, il massimo organo di calcio internazionale riferisce anche di aver "approvato un contributo finanziario record di 727 milioni di dollari da distribuire in seguito alla Coppa del Mondo FIFA 2026™ - si legge nel comunicato ufficiale - . La quota maggiore, pari a 655 milioni di dollari, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente, verrà distribuita come premio in denaro tra le 48 squadre partecipanti, come segue:

Campioni: 50 milioni di dollari

Secondo classificato: 33 milioni di dollari

3° posto: 29 milioni di USD

4° posto: 27 milioni di dollari

5°-8° posto: 19 milioni di USD

9°-16° posto: 15 milioni di USD

17°-32° posto: 11 milioni di USD

33°-48° posto: 9 milioni di USD

Inoltre, ogni squadra qualificata riceverà 1,5 milioni di dollari per coprire i costi di preparazione. Ciò significa che a tutte le Federazioni Membri Partecipanti saranno garantiti almeno 10,5 milioni di dollari ciascuna per la partecipazione al torneo dell'anno successivo. "La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale", ha affermato il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Un nuovo torneo U-15 in stile festival per tutte le associazioni affiliate

Nell'ambito del costante impegno della FIFA nella promozione del calcio giovanile, il Consiglio FIFA ha confermato l'introduzione di nuovi tornei FIFA Under 15 in stile festival per ragazzi e ragazze, aperti a tutte le 211 Federazioni affiliate alla FIFA. La prima edizione sarà disputata da squadre maschili e si svolgerà nel 2026. La seconda edizione, nel 2027, vedrà la partecipazione di squadre femminili. Sulla base di questo slancio, dal 2028 in poi, tutte le Federazioni affiliate saranno invitate a partecipare con le loro squadre Under 15 maschili e femminili a due competizioni distinte. Per soddisfare le esigenze di sviluppo dei giocatori Under 15, le partite saranno più brevi e si disputeranno su campi più piccoli, mentre le squadre saranno composte da sette a nove giocatori per squadra. "Negli ultimi anni, la FIFA ha intensificato i suoi sforzi per promuovere il calcio giovanile, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Siamo stati molto attivi nella promozione delle competizioni e dello sviluppo giovanile, e questo è un passo naturale e molto gioioso", ha dichiarato il Presidente Infantino. "Organizzare festival FIFA U-15 per ragazzi e ragazze sarà fondamentale per l'impegno della FIFA nel dare una possibilità a ogni talento in tutto il mondo e sarà un ulteriore esempio di come la FIFA reinveste nel gioco".

Approvato il fondo per la ripresa post-conflitto

In linea con l'obiettivo della FIFA di promuovere i valori unificanti del calcio, il Consiglio FIFA ha approvato l'istituzione di un fondo per la ripresa post-conflitto. Ciò fa seguito all'annuncio fatto dal Presidente Infantino al Summit per la Pace di Sharm El-Sheikh del 13 ottobre 2025, secondo cui la FIFA intendeva creare un meccanismo di supporto per le regioni colpite da conflitti. Questo strumento finanziario, che sarà aperto ai contributi di terzi e soggetto a una rigorosa supervisione, integrerà le azioni già attuate nell'ambito del FIFA Forward Programme e di altre iniziative della FIFA".