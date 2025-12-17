Arrivano da La Repubblica alcune notizie riguardanti le semifinali di Supercoppa Italiana. Sono esauriti i 26mila biglietti per Napoli-Milan, ce ne sono invece ancora 10mila per Bologna-Inter, anche se i tifosi felsinei saranno circa 400 dall'Italia (non dalla Curva che diserterà). La Lega Serie A porterà 180 tifosi coi charter, 45 per ogni squadra partecipante.

Nel dettaglio i premi previsti sono: 9,5 milioni di euro alla vincitrice (più 1,5 milioni per un’amichevole con la vincente della Supercoppa araba), 6,7 all'altra finalista, 2,4 a testa per le due semifinaliste perdenti e 2 milioni ciascuno agli altri 16 club italiani.