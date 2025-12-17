Conferenza stampa anche per il Napoli, con Antonio Conte che si sofferma davanti ai giornalisti per presentare la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan in programma domani sera a Riad: "Durante l’anno ci sono sempre situazioni diverse. Venivamo da cinque vittorie e ora da due sconfitte - esordisce il tecnico azzurro -. Ci sono diversi momenti. L’importante è lavorare con serità, voglia e determinazione e con l’entusiasmo giusto. La vittoria e la sconfitta vanno gestite in maniera simile. La vittoria può portare fiducia mentre nella sconfitta vanno guardati i perché. Bisogna analizzare bene tutto. Sono momenti che bisogna affrontare specie quando si gioca ogni tre giorni. Bisogna esser bravi a gestire tutto e si passa dal lavoro".

Come sta Lobotka?

"Ha giocato mezz’ora a Udine. Il problema che ha avuto non era serio, era un problemino che è stato risolto. È pronto per giocare. Non è che ci va a cambiare chissà cosa, i centrocampisti di ruolo sono lui e McTominay. Poi c’è Elmas che è bravo ad adattarsi, ma vanno rispettate delle caratteristiche dei giocatori. Non abbiamo altre strade da percorrere sapendo che questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa”.

Quanto è importante il ritorno di Lukaku?

"Romelu non ha minuti nelle gambe. Dobbiamo essere bravi e avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Il fatto che sia rientrato in gruppo è importante, perché è uno che ha un peso importante. Bisognerà avere pazienza e avere dei test fisici per capire quando potrà rientrare senza il minimo pericolo di doversi fermare".

Cosa pensi del format della Final Four?

"È una bella esperienza, per me e per i calciatori. È la prima volta per me, tutti quanti noi abbiamo voglia di vivercela bene, dando tutto e sperando possibilmente di prolungare il soggiorno fino a lunedì, ma tutto passa dalla partita di domani. Che vinca il migliore".