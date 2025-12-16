Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Mario Rui analizza la Serie A e il grande affollamento in vetta alla classifica, dove al momento l'Inter comanda a quota 33 punti: "Mi aspettavo quest'equilibrio in Serie A - dice il portoghese ex Napoli -. Tante squadre si sono rinforzate coi calciatori, altre con gli arrivi di nuovi allenatori. Mi aspettavo una stagione così bella e intensa".

Ti aspettavi questo bell'impatto di Gasperini alla Roma?

"La Roma resta una squadra fortissima, al di là delle annate meno o più positive. Gasperini ha sempre fatto un grandissimo lavoro, lo si è visto nel ciclo all'Atalanta. Sapevo che avrebbe trasmesso la sua identità alla Roma e che la Roma avrebbe fatto un grandissimo campionato".

Napoli e Inter favorite? Inseriamo altre squadre nella corsa-Scudetto?

"Aggiungiamo anche il Milan e la stessa Roma. E poi anche la Juventus con l'arrivo di Spalletti potrà fare una seconda parte di stagione molto importante".