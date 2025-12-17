Davide Frattesi è uno dei nomi più gettonati per il mercato della Juventus a gennaio. Secondo Tuttosport è tra i giocatori che i bianconeri stanno valutando, insieme a quelli di Xavier Schlager e Quinten Timber, che sono in scadenza.

Frattesi costa però 35 milioni di euro circa, seguendo il prezzo fatto in estate dall'Inter. Non è escluso che i nerazzurri aprano al prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo il quotidiano, ad oggi c'è sicuramente il veto della Juve al possibile scambio di cartellini con Thuram. A volere Frattesi è soprattutto Spalletti: con l'allora ct, l'interista ha segnato in nazionale 7 reti in 22 presenze.