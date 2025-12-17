Oggi inizierà l'avventura interista per quanto riguarda la Supercoppa italiana a Riad. Occhi puntati in particolare su Thuram, che cerca di cancellare il ricordo di un anno fa, quando si infortunò in semifinale con l'Atalanta e poi perse la coppa in quella finale assurda col Milan.

Dopo la panchina di Genova, il francese pare destinato a riprendersi una maglia da titolare accanto a Lautaro. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, invece, meno certezze ci sono per la porta, dove Martinez scalpita: Chivu potrebbe regalargli una chance importante con il Bologna.

"Senza Acerbi, Chivu dovrebbe dare continuità al nuovo assetto difensivo, con Bisseck a destra e centrale Akanji, gran maestro di Supercoppe: in curriculum, il difensore possiede sia quella tedesca che quella inglese, il Community Shield - si legge -. A completare un reparto di mezzo, con Zielinski a fare il Calha e il solito Barella a destra, c’è da riempire solo la casella di centro-sinistra: Mkhitaryan, tornato col Liverpool dall’inizio e panchinato a Marassi, è il candidato principale davanti a Sucic".

