L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, nonostante i rumors insistenti che arrivano dalla Catalogna, il centrale classe 1999 resterà in nerazzurro perché il club di via della Liberazione non ha alcuna intenzione di privarsene.

Al contrario, la dirigenza e l'agente Tullio Tinti dovrebbero sedersi al tavolo nei prossimi mesi per prolungare il contratto in scadenza nel 2028 (LEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA). Si legge di "prove di rinnovo a vita", per il giocatore che vuole diventare bandiera e simbolo dell'Inter.