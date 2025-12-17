"Napoli-Milan è una sfida impronosticabile, in teoria, ma per me con il Napoli leggermente favorito. I campioni d’Italia restano i campioni d’Italia, anche se il destino li ha privati di tanti giocatori, anzi troppi. Però la differenza rimane e non lo dico per comprensibili ragioni di cuore". Così Massimo Crippa, ex centrocampista del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Sarà la partita di...?

"Conte e Allegri, due tra i migliori tecnici del campionato italiano, anzi i migliori, con la storia che parla per entrambi, con le affermazioni che li hanno elevati a top. Hanno due quadre di forte identità, l’una e l’altra, e che comunque rappresentano appieno i loro tecnici. Incidono, tatticamente e psicologicamente, danno un indirizzo ben preciso".

Chi vince domani sera?

"Il Napoli, ovviamente".

Chi vincerà il campionato?

"Secondo lei? Il Napoli, ovviamente".