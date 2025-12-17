Oggi l'Inter prenderà l'aereo per Riad e su di esso ci saranno anche Calhanoglu e Darmian, due graditissimi rientri. In particolare, ora appare fondamentale rivedere l'esterno destro, considerando il vuoto lasciato dall'infortunio di Dumfries.

Ad ogni modo - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - né il turco né l'esterno saranno in campo dal 1' contro il Bologna: al massimo, Calha potrebbe aiutare a partita in corso). "Al contrario, in una eventuale finale, lo scenario cambierebbe e il turco tornerebbe in lizza nelle sue terre, anche perché quello con il Liverpool è stato solo un gran spavento: non c’era alcuna lesione all’adduttore di Hakan. Al contrario, Darmian potrebbe servire solo per pochi minuti (ne ha giocato appena 27 finora): manca dal lontano 30 settembre, la lesione al polpaccio nel suo caso era particolarmente profonda", si legge.

