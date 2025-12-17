Un anno fa - come ricorda la Gazzetta dello Sport - l'Inter di Inzaghi si imbarcò già tre giorni prima del match per adattarsi alle nuove condizioni. Oggi, invece, la situazione è differente: per Chivu bastano due giorni (24 ore in più da passare in famiglia sono sacre). E infatti, dopo l'ultimo allenamento di oggi a Milano, la truppa nerazzurra si imbarcherà per Riad.

"Appuntamento ad Appiano per colazione, poi seduta alle 10.30, infine trasferimento a Malpensa alle 15 - riferisce la rosea -. La pattuglia atterrerà alle 23.30 locali, le 21.30 italiane: non ci saranno solo Dumfries e Acerbi, porte aperte per alcuni giovani dall’U23. Sicuri di aggregarsi al gruppo Matteo Cocchi, laterale sinistro del 2007 svezzato nelle giovanili da Chivu, il coetaneo Alain Taho nel ruolo di terzo portiere, Simone Cinquegrano, difensore del 2004 arrivato in estate dal Sassuolo, un po’ braccetto e un po’ laterale a tutta fascia".