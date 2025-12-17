Un nome su tutti per tappare la falla lasciata dal ko di Dumfries: Brooke Norton-Cuffy, 21 anni, del Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, può essere l'inglese il rinforzo di gennaio per Chivu sulla fascia destra.
"I nerazzurri lo avevano messo nella lista per la prossima estate, assieme soprattutto a Marco Palestra, l’atalantino più veloce del West: quanto sia duro pensare di strappare un giocatore all’Atalanta lo ha dimostrato l’affare Lookman, e anche per quello l’Inter ha guardato contemporaneamente anche alla freccia del Genoa - si legge -. I guai di Dumfries hanno solo anticipato il dossier, anche se in una ipotetica trattativa molto farebbero l’antica amicizia con l’agenzia americana che lo rappresenta. È buona musica che arriva dal ghetto e suona molto familiare ai nerazzurri: Roc Nation di Jay-Z, gigante del rap, la stessa società che gestiva il Lukaku interista e che fu decisiva per riportarlo a Milano. Anzi, Roc Nation ha rotto col belga proprio sul tema controverso della permanenza nell’estate del 2023 e, tra l’altro, oggi gestisce anche Dimarco. I canali sono aperti e facilitano il dialogo, anche se 20 milioni a gennaio sono una cifra robusta".
Detto che il sogno resta, appunto, Palestra, le alternative a Norton-Cuffy sono essenzialmente due: Rafik Belghali del Verona (che però sarà impegnato in Coppa d'Africa) e Moris Valincic della Dinamo Zagabria.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Focus
Altre notizie
